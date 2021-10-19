Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 11:05

Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkezinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi ile aktif görevde öğretmen yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.


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