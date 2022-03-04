Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 14:32
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilmiş zabit katibi R.Ş'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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