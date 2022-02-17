Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:51
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi T.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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