Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:51

Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi T.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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