Samsun'da FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı
11.03.2026 09:58
FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı.
Samsun'da FETÖ üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmalarca yakalandı.
Atakum ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Araştırmalar ve takipler sonucu “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
