Samsun'da FETÖ'den aranan hükümlü yakalandı

Araştırmalar ve takipler sonucu “ FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B. gözaltına alındı.

