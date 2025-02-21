Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.
Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski ağır ceza hakimi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan eski ağır ceza hakimi H.A'yı (56) Alaçam ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Samsun