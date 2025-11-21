Samsun'da fuhuş baskınlarında 3 ayda 117 kişiye işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Ahlak Bürosu tarafından son 3 ayda, kamu sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 11 SPA merkezi, masaj salonu ve 2 apart otel olmak üzere 13 işletme ve 117 kişiye "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamaktan" adli ve idari işlemler uyguladı.

Operasyonlarda belirlenen işletmelerin geçici süreyle faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada ise, kamu sağlığı ve toplum düzenini tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.