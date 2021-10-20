Samsun'da gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve kol saatlerine el kondu

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 10:43
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi.
Cemal Yeşilyurt Caddesi'nde bir depoda yapılan aramada bulunan gümrük kaçağı 436 güneş gözlüğü ve 124 kol saatine el kondu.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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