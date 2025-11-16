Samsun'da hafif ticari araçta yangın
16.11.2025 15:14
AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araçta yangın çıktı.
Selahiye Mahallesi, Kır Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan araçtan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın aracın bulunduğu binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonuyla görüntülendi.
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.