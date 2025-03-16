Samsun'da "hırsızlık" ve "silahlı tehdit" suçlarından aranıyordu: Firari hükümlü yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden hastane kontrolü sırasında firar eden S.K'nin (38) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, nöbetçi hakimliğe çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.
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