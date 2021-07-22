Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı (Samsun Haberleri)

Samsun'da iki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 16:36

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Terme ilçesinden Ordu istikametine giden E.U'nun kullandığı 55 KE 552 plakalı hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken yol kenarına devrildi.

Bu sırada arkadan gelen Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç da devrilen araca vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.

Kazada, sürücülerden E.U, araçlardaki Ecenur (19) ve Ebru Soylu (24), Kübra (25) ve Emre Kaya (25) ile Salih Köroğlu (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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