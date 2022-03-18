Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,

Derebahçe Mahallesi'nde Mustafa Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evde bulunan Samet Ö, yatak odasında çıkan yangını fark ederek itfaiyeden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü.



Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

