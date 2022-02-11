Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:44
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Vezirköprü-Havza kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı mevkisinde Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Hasan Korkmaz idaresindeki 05 KK 539 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFZ 754 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Yunus Emre Türkmen (20), Hüseyin Sönmez (17), Nurten Sönmez (15) ve Resul Sönmez (57) yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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