Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 17:45
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde, Hamza Yavuz'un (72) kullandığı 34 BZR 974 plakalı otomobil ile Özlem Yön (44) yönetimindeki 06 ACU 707 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Özlem Yön ve Hamza Yavuz ile Betül Tekinbaş (36), Neslihan Makas (40), Nuray Karaoğlu (35) ve Niyazi Özsoy (45) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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