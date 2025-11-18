Samsun'da iki TIR çarpıştı: 1 yaralı

Trafik kazası Samsun-Ankara karayolunda gerçekleşti. Ankara'dan Samsun'a alçı taşıyan TIR, önünde seyir eden makarna yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.