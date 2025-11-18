Samsun'da iki TIR çarpıştı: 1 yaralı
18.11.2025 09:32
İHA
Samsun'da iki TIR'ın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Şoförlerden biri yaralandı.
Trafik kazası Samsun-Ankara karayolunda gerçekleşti. Ankara'dan Samsun'a alçı taşıyan TIR, önünde seyir eden makarna yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.