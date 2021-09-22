Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 12:55
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 100 dolarlık sahte 40 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu T.S.A. emniyete götürüldü.
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