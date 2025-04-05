Samsun'da kaçak av operasyonu: 1 ton midye ele geçirildi (Samsun Haberleri)
Samsun'da kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve deniz kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yolla avlandığı değerlendirilen 1 ton midye ele geçirdi.
Kaçak avcılık yapan 1 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.
Doğal yaşamdan yasa dışı yollarla alınan deniz ürünleri, işlemlerin ardından yeniden denize bırakıldı.
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