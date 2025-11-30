Samsun'da kaçak midye bulundu
30.11.2025 13:17
İHA
Samsun'da bir kamyonette yapılan aramada 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.
Tekkeköy, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada bir kamyotte arama yapıldı.
Aranan kamyonette 200 kilo kaçak kara kıllı midye bulundu.
Yakalanan midyeler yapılan incelemelerin ardından doğal yaşam alanlarına, denize bırakıldı.
Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklı su ürünlerini taşıdığı belirlenen araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.
