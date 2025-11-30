Samsun'da kaçak midye bulundu

Samsun'da bir kamyonette yapılan aramada 200 kilo kaçak kara kıllı midye ele geçirildi.

Tekkeköy, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada bir kamyotte arama yapıldı.

