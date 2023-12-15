Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, gümrük kaçağı 4 akıllı cep telefonu, 150 bin sahte bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), gümrük kaçağı 5 şişe içki, 6 litre etil alkol, 2,5 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Samsun