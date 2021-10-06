Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 20:12
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'da İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 kişi kafede çay içerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Onur A. ile Cemaleddin A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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