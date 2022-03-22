    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı (Samsun Haberleri)

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşini darbederek makasla yaralayan şüpheli, yakalandı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 16:20

Samsun'da karısını makasla yaralayan kişi gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, gece Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta Irak uyruklu N.H.M.A.A. isimli kadın ile eşi N.M.İ.A.S. arasında tartışma çıktı.

Eşi tarafından darbedilen ve makasla omuz ile göğsünden yüzeysel kesilerle yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...