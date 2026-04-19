Samsun'da korkunç cinayet: Balkondan girdiği evdeki kişiyi uykusunda öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki bir kişi, balkondan girdiği evdeki genci yatağında uyurken öldürdü. Azmettirici oldukları öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Murat (36) ve Mesut (34) Y. kardeşleri 17 Nisan'da gözaltına aldı.

E.B.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. E.B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

E.B.N. odada yatağında uyuyan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla vurulan Abdul Baki Özdemir, hayatını kaybetti.

