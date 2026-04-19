Samsun'da korkunç cinayet: Balkondan girdiği evdeki kişiyi uykusunda öldürdü
19.04.2026 12:53
Saldırıda yaşamını yitiren Abdul Baki Özdemir 27 yaşındaydı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki bir kişi, balkondan girdiği evdeki genci yatağında uyurken öldürdü. Azmettirici oldukları öne sürülen iki kardeş tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 1 Nisan'da saat 03.00 sıralarında yandaki tek katlı evin çatısına çıkan E.B.N. (17), buradan Abdul Baki Özdemir'in (27) evinin balkonuna atlayarak içeri girdi.
E.B.N. odada yatağında uyuyan Özdemir'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla vurulan Abdul Baki Özdemir, hayatını kaybetti.
E.B.N. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. E.B.N., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Murat (36) ve Mesut (34) Y. kardeşleri 17 Nisan'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
