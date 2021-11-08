Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla denetim yaptı.



Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Hassas Bölgeleri Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kahvehaneler, restoranlar, metruk binalar, park ve bahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol uygulamaları kapsamında denetim yaptı.



Denetimlerde 26 bin 626 kişinin HES sorgulaması yapıldı, karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 13 kişiye işlem uygulandı.

