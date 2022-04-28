Samsun'da "küfürleşme" kavgasında bir kişi silahla yaralandı (Samsun Haberleri)

Samsun'un İlkadım ilçesinde "küfürleşme" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 17:37

Samsun'da "küfürleşme" kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı'nda oturan O.D. (33) ile yanına gelen F.A. (24), S.S. (20), E.K. (19) ve T.C.A. (24) arasında tartışma çıktı.

Aralarında "küfürleşme" nedeniyle yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, silahla bacağından yaralandı. O.D'nin de tabancayla ateş ederek karşılık vermesi üzerine zanlılar kaçtı.

Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden O.D. tedavi altına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, F.A, S.S, E.K. ve T.C.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden T.C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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