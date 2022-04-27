Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 09:30
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformu düştü.
Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili mermer ocağının işletmecisi M.Ş. ile çalışan N.A. gözaltına alındı.
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