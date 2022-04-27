Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti (Samsun Haberleri)

Samsun'un Havza ilçesinde mermer ocağında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 09:30

Samsun'da mermer ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında, işçilerden Nebi Cengiz'in (26) üzerine mermer kaldırma platformu düştü.

Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili mermer ocağının işletmecisi M.Ş. ile çalışan N.A. gözaltına alındı.

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