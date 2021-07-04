Samsun'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun Haberleri 04.07.2021 - 14:09
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Çarşamba'dan Ayvacık yönüne giden Tarık Türkoğlu (43) idaresindeki 55 HF 163 plakalı minibüs, Cecil mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücünün babası Mustafa Türkoğlu (80) ve ablası Ayşe Türkoğlu (53) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, minibüsün uçurumdan vinç yardımıyla çıkarılmasıyla yeniden açıldı.
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