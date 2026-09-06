Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1'i ağır 2 yaralı

Samsun ’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Hasan Y. (17) idaresindeki 55 APF 821 plakalı motosiklet , Aykut Ö. (36) yönetimindeki 55 ED 430 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan Arda Ş. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

,Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arda Ş.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirten Kirazlık Mahallesi Muhtarı Erdinç Uzunoğlu, yetkililere seslenerek kavşağa trafik ışığı konulmasını talep etti. Muhtar Uzunoğlu, "Burada sürekli kaza oluyor. İki günde bir kaza yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir an önce trafik ışığı konulmasını talep ediyorum. Rica ediyorum yetkililerden, lütfen sesimizi duyun. Ölümlü kaza olmadan buraya ışık konulmayacak mı? Bir an önce önlem alınmasını istiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.