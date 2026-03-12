Samsun'da narkotik operasyonu, 10 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 5 bin 350 adet sentetik ecza, 86,5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi, 10 adet kaçak içki ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.