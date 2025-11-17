Samsun'da narkotik operasyonu
17.11.2025 12:26
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda V.S. (32) ve R.A.'nın (38) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.
Soruşturmayı genişleten ekipler, O.K. (46) isimli şüphelinin iş yeri, ikamet ve aracında yaptıkları aramalarda 230,32 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatını ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
