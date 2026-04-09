Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı
09.04.2026 16:11
Samsun'da narkotik operasyonu.
Samsun’da narkotik polislerinin düzenlediği 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucu 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
