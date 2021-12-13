Samsun'da "omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da "omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 15:16

Samsun'da "omuz atma" kavgasında bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Canik ilçesinde omuz atma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

11 Aralık'ta Soğuksu Mahallesi Sungurbey Sokak'ta R.Ş. ile S.B. arasında omuz atma meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.B. yanında bulunan tabancayla R.Ş'yi yaraladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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