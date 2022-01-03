Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yaralandı.



Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, Samsun yönüne giden Selami Y. (43) idaresindeki otomobil ile Enes C'nin (31) kullandığı motosiklet çarpıştı



Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Tuğçenur C. (26) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.