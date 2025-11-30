Samsun'da otomobil takla attı
30.11.2025 10:12
İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki Samsun Adliyesi önünde trafik kazası meydana geldi.
Barış S.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Barış S. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Yaralı sürücü kendisini bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
