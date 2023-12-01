Samsun'da otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

O.Ç. (59) idaresindeki 55 RA 268 plakalı otomobil, Durusu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (69) ve A.K'ye (51) çarptı.



Ağır yaralanan S.K. ve A.K, çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

