Samsun'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin birleştiği yerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Caddesi'nden gelen Ç.B. idaresinde SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.