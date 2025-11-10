Samsun'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
10.11.2025 15:13
Son Güncelleme: 10.11.2025 15:14
İHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin birleştiği yerde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Caddesi'nden gelen Ç.B. idaresinde SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.