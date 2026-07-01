Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu. 4 zanlı yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü ilçesinde silah ticareti gerçekleştiren, ikametlerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran, bu silahları korku ile baskı aracı olarak kullanan ve düğünlerde havaya ateş açıp kamu güvenliğini riske atan şahıslara yönelik operasyon düğmesine bastı.

Tespit edilen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 yivsiz tüfek ve 2 bin 315 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Baskınlar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.