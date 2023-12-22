Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 24 litre sahte içki, 170 litre içki yapımı malzemesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu nitelikli 15 sentetik ecza hapı, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.Ç. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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