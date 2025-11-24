Samsun'da şerit değiştirerek makas atan araç kaza yaptı, sürücü yaralı
24.11.2025 11:26
İHA
Samsun'da makas atan otomobil iki araca çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre H.E. idaresindeki otomobil birden fazla kez tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek makas attı.
Sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek Ö.Ö. idaresindeki ve hemen ardından E.N.A. idaresindeki otomobillere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durdu. Olayda kazaya neden olan H.E. yaralandı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Trafik ekipleri sürücüye makas atarak kazaya sebep olduğu gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.
