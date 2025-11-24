Samsun'da şerit değiştirerek makas atan araç kaza yaptı, sürücü yaralı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durdu. Olayda kazaya neden olan H.E. yaralandı.

Alınan bilgiye göre H.E. idaresindeki otomobil birden fazla kez tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek makas attı.

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.