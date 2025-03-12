Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ile Silah ve Patlayıcı Maddeler şubeleri ekipleri, Ö.P. (48) ve B.G'nin (35) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Biri silah tamir atölyesi üç adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 silah namlusu, 2 sürgü,
2 gövde, 1 şarjör, 19 fişek, 3 tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.P. ve B.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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