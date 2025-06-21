Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'un İlkadım ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubeleri ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İş yerinde arama yapan ekipler, 2,47 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek ile 12 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A. (23), R.S. (50) ve S.T. (58) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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