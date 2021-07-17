Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (Samsun Haberleri)

Samsun'da A.A., kavga ettiği 4 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bayram Taşkara (52) öldü, oğlu Recep Taşkara (27) ile Ali Keskin (20) ve Bilgivar Akpınar (73) ise yaralandı.

Samsun Haberleri DHA 17.07.2021 - 09:08

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun Haberleri - DHA,

Olay, gece yarısı sıralarında Atakum ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvehane önünde duran Bayram Taşkara, oğlu Recep Taşkara ve arkadaşları Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar, henüz bilinmeyen nedenle A.A. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi A.A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bayram Taşkara ve oğlu Recep ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Taşkara, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Recep Taşkara’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulan polis, A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayın ardından yaralıların tedavi gördüğü hastanenin önünde önlem aldı.

Yasal Bilgilendirme

Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA SAMSUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...