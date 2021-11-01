Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 01.11.2021 - 19:41
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki fuar alanında silahlı saldırıya uğrayan Hayati Çelik (42), sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.
Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, yaşamını yitirdi.
Emniyet ekipleri, şüpheli S.E'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Saldırıda kullanılan silah ise olay yeri inceleme ekiplerince fuar içinde bir ağacın altında bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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