Samsun'da "silahlı tehdit ve yağma" operasyonu: 8 gözaltı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 12:16
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı tehdit" ve "nitelikli yağma" suçlarıyla ile ilgili çalışma yürüttü.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda kurusıkı tabanca, bir miktar esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 el telsizi, tüfek, 5 tüfek kartuşu, 30 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.
Zanlıların kullandıkları el telsizleriyle de eylemleri sırasında "sivil polis" görünümü oluşturdukları iddia edildi.
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