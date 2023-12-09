Samsun'da sisin yol açtığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Havza'da yoğun sis sonucu görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi nedeniyle farklı noktalarda 17 aracın karıştığı 5'i maddi hasarlı, 2'si yaralamalı 7 kaza meydana geldi.



Kazalarda araçlarda bulunan İsa Uysal, Özer Çiftçi, Beyza Türkoğlu, Ahmet Bayar ve Ali Rıza Tuna yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Beyza Türkoğlu, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Öte yandan kazalar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.



Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

