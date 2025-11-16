Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi, iddiaya göre arkadaşıyla şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş almaşı sonucu öldü.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K.(23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ne gitti.

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

BAŞINDAN VURULDU

Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

YEDİ KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Polis olayla ilgili olarak yedi kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.