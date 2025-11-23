Samsun'da şüpheli valiz paniği... Bomba değil, kıyafet çıktı
23.11.2025 16:24
İHA
Samsun’un Canik ilçesinde kaldırımda fark edilen şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde, Belediyeevleri otobüs durağı yanında kaldırımda bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerinin yaptığı kontrollü patlamanın ardından valiz incelendi.
Yapılan kontrollerde valizin içinde giysiler bulunduğu tespit edildi.
