Samsun'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin aracı durduruldu.



Araçta yapılan aramada Roma ve Amisos dönemlerine ait 136 sikke, 26 obje ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüpheli, gözaltına alındı.





