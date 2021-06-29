Samsun'da "tefecilik" operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Samsun Haberleri 29.06.2021 - 15:21
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.
Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen çok sayıda senet ve belge, 208 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek, 44 dolu kartuş ve boş şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
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