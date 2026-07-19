Samsun'da tekne faciası. Üç kişi kurtarıldı, üç kişi kayıp
19.07.2026 18:35
Samsun'da tekne alabora oldu.
Samsun'da denizde alabora olan bir teknedeki üç kişi kurtarıldı. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları yapılıyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 6 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı.
Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu. Teknede bulunan 6 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ KAYIP
Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 3 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.