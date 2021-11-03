Samsun'da ticaret anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 17:02
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Ticaret anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan E.P. (35) ile mimar Y.K. (27) Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'nda buluştu.
Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ruhsatsız tabancayla E.P'ye ateş etti.
Yaralanan E.P, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavgayı ayıran kişinin, şüphelinin elinden aldığı silahı polis ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.