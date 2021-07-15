Samsun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 17:52
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bayram tatili için Bursa'dan Trabzon'a giden Okan Genç idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erdem Çağlı yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Okan Genç, aynı araçta bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Büşra Genç ile Yusuf Eymen Genç, Gülsüm Taşkaya ve İlknur Genç yaralandı.
Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Okan Genç ve Büşra Genç buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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